Участники патриотического автопробега посетили Дворец Независимости

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За сохранение исторической памяти и единой страны выступают и участники патриотического автопробега. Накануне колонна с государственной символикой проехала по главным артериям нашей столицы. Как всегда, с хорошим настроением и открытым сердцем - в пробеге принимают участие целыми семьями. Финальной точкой стала экскурсия по Дворцу Независимости. Участники смогли увидеть, где президент записывает новогоднее обращение и в какой обстановке проходят совещания с главами государств и правительств. Как это было? Покажем прямо сейчас (видео).