В Полоцке 16-летний парень и неизвестный прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Двине

Источник материала: Tut.by

В Полоцке 16-летний парень и прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Западной Двине, сообщает gorod214.by.





16-летний учащийся колледжа Евгений Прохоронок и две девушки — Виктория Забелло и Сабрина Эвазова, гуляли возле набережной Западной Двины в Полоцке.

Вдруг молодые люди услышали крики, побежали на голос и увидели мужчину, который поскользнулся и покатился по склону в реку, затем поднялся, пошел по льду и провалился в воду. Но ему удалось ухватиться руками за льдину.

Евгений и еще один мужчина — случайный прохожий, бросились на помощь. Они вытащили пострадавшего из воды и, идя по хрупкому льду, вывели его за собой. В это время девушки вызвали скорую.

Мужчину с переохлаждением в тяжелом состоянии забрала скорая, его доставили в реанимацию.

В полоцкой милиции рассказали, что Евгений, Виктория и Сабрина получили благодарности и подарочные сертификаты от РОВД. Милиция просит откликнуться мужчину, который помог Евгению спасти человека из воды, но остался неизвестным.