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В Полоцке 16-летний парень и неизвестный прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Двине
22.12.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке 16-летний парень и прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Западной Двине,
16-летний учащийся колледжа Евгений Прохоронок и две девушки — Виктория Забелло и Сабрина Эвазова, гуляли возле набережной Западной Двины в Полоцке.
Вдруг молодые люди услышали крики, побежали на голос и увидели мужчину, который поскользнулся и покатился по склону в реку, затем поднялся, пошел по льду и провалился в воду. Но ему удалось ухватиться руками за льдину.
Евгений и еще один мужчина — случайный прохожий, бросились на помощь. Они вытащили пострадавшего из воды и, идя по хрупкому льду, вывели его за собой. В это время девушки вызвали скорую.
Мужчину с переохлаждением в тяжелом состоянии забрала скорая, его доставили в реанимацию.
В полоцкой милиции рассказали, что Евгений, Виктория и Сабрина получили благодарности и подарочные сертификаты от РОВД. Милиция просит откликнуться мужчину, который помог Евгению спасти человека из воды, но остался неизвестным.
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В Полоцке 16-летний парень и неизвестный прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Двине
Мужчину с переохлаждением в тяжелом состоянии забрала скорая, его доставили в реанимацию.
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