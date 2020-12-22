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В Полоцке 16-летний парень и неизвестный прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Двине

22.12.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 16-летний парень и прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Западной Двине, сообщает gorod214.by.


16-летний учащийся колледжа Евгений Прохоронок и две девушки — Виктория Забелло и Сабрина Эвазова, гуляли возле набережной Западной Двины в Полоцке.

Вдруг молодые люди услышали крики, побежали на голос и увидели мужчину, который поскользнулся и покатился по склону в реку, затем поднялся, пошел по льду и провалился в воду. Но ему удалось ухватиться руками за льдину.

Евгений и еще один мужчина — случайный прохожий, бросились на помощь. Они вытащили пострадавшего из воды и, идя по хрупкому льду, вывели его за собой. В это время девушки вызвали скорую.

Мужчину с переохлаждением в тяжелом состоянии забрала скорая, его доставили в реанимацию.

В полоцкой милиции рассказали, что Евгений, Виктория и Сабрина получили благодарности и подарочные сертификаты от РОВД. Милиция просит откликнуться мужчину, который помог Евгению спасти человека из воды, но остался неизвестным.

 
 
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Мужчину с переохлаждением в тяжелом состоянии забрала скорая, его доставили в реанимацию.
 
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