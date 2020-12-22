|
Бабарико не поменяет стратегию защиты и не признает вину - эксперт
22.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек - Sputnik. КГБ Беларуси, скорее всего до конца года передаст в генпрокуратуру дело экс-банкира Виктора Бабарико, чтобы не затягивать сроки следствия, считает источник, знакомый с ходом расследования дела.
©
На этой неделе заканчивается месяц с того момента, как КГБ завершил предварительное расследование дела и передал его материалы на ознакомление обвиняемым и их адвокатам.
"Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала", - данное мнение высказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.
По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.
"Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.
"Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении", - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.
© Photo : БелаПАН / Сергей Серебро
Стратегия защиты
В свою очередь эксперт в области уголовного права заявил Sputnik, что основной фигурант этого дела Виктор Бабарико вряд ли признает вину.
"То, что адвокаты не будут менять стратегию защиты, не убедили его (Бабарико - Sputnik) пойти на такой шаг, это почти стопроцентно", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, в данной ситуации нужно учитывать "структуру личности главного фигуранта".
"Он харизматичен и амбициозен, он цельная натура, и он пойдет в суд с непризнанием своей вины. Я думаю, что момент, когда обвиняемый мог согласится на это, был упущен", - сказал собеседник агентства.
Будет суд
По его мнению, к концу января-началу февраля можно будет ожидать начала суда.
"То, что Виктору Бабарико следствие не изменило меру пресечения, безусловно, лежит в плоскости того, что он не признал вину", - считает эксперт.
По его мнению, "его адвокаты должны были найти железобетонные аргументы, чтобы уговорить поменять стратегию защиты и развитие ситуация могло бы пойти по другому сценарию".
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт также отметил, что для понимания ситуации следует учитывать и
"Как видим, этого не произошло", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, пройдет немного времени и общество узнает, почему ни адвокатам, ни публичным переговорщикам по делу не удалось "вытащить Бабарико-старшего из СИЗО".
Обвинение
Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.
По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.
© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
Финансовая милиция КГК
Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее происходящее в Белгазпромбанке
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало судебного процесса по резонансному делу можно ожидать в конце января-начале февраля 2021 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)