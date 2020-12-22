Бабарико не поменяет стратегию защиты и не признает вину - эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. КГБ Беларуси, скорее всего до конца года передаст в генпрокуратуру дело экс-банкира Виктора Бабарико, чтобы не затягивать сроки следствия, считает источник, знакомый с ходом расследования дела.

На этой неделе заканчивается месяц с того момента, как КГБ завершил предварительное расследование дела и передал его материалы на ознакомление обвиняемым и их адвокатам.

"Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала", - данное мнение высказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.

"Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.

"Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении", - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.

Стратегия защиты

В свою очередь эксперт в области уголовного права заявил Sputnik, что основной фигурант этого дела Виктор Бабарико вряд ли признает вину.

"То, что адвокаты не будут менять стратегию защиты, не убедили его (Бабарико - Sputnik) пойти на такой шаг, это почти стопроцентно", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, в данной ситуации нужно учитывать "структуру личности главного фигуранта".

"Он харизматичен и амбициозен, он цельная натура, и он пойдет в суд с непризнанием своей вины. Я думаю, что момент, когда обвиняемый мог согласится на это, был упущен", - сказал собеседник агентства.

Будет суд

По его мнению, к концу января-началу февраля можно будет ожидать начала суда.

"То, что Виктору Бабарико следствие не изменило меру пресечения, безусловно, лежит в плоскости того, что он не признал вину", - считает эксперт.

По его мнению, "его адвокаты должны были найти железобетонные аргументы, чтобы уговорить поменять стратегию защиты и развитие ситуация могло бы пойти по другому сценарию".

Эксперт также отметил, что для понимания ситуации следует учитывать и информацию , озвученную политологом Юрием Воскресенским о том, что глава государства предлагал Бабарико на встрече в СИЗО КГБ как условие освобождения "вернуть деньги".

"Как видим, этого не произошло", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, пройдет немного времени и общество узнает, почему ни адвокатам, ни публичным переговорщикам по делу не удалось "вытащить Бабарико-старшего из СИЗО".

Обвинение

Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.

По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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