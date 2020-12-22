ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бабарико не поменяет стратегию защиты и не признает вину - эксперт

22.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. КГБ Беларуси, скорее всего до конца года передаст в генпрокуратуру дело экс-банкира Виктора Бабарико, чтобы не затягивать сроки следствия, считает источник, знакомый с ходом расследования дела.

© CC BY 2.0 / Dafne Cholet / Calendar
Юристу штаба оппозиции Салею продлили на два месяца домашний арест

На этой неделе заканчивается месяц с того момента, как КГБ завершил предварительное расследование дела и передал его материалы на ознакомление обвиняемым и их адвокатам.

"Я думаю, что до конца этой недели обвиняемые и защитники закончат читать дело. Есть такая информация, что адвокаты намерены просить о продлении сроков ознакомления. Но вероятность того, что следователи согласятся на это, очень мала", - данное мнение высказал Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

По его словам, перед КГБ и Генпрокуратурой, надо полагать, не стоит задача затягивать сроки расследования.

"Месяц - это, как правило, максимальный срок, во время которого идет ознакомление с делом", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил Sputnik, что основной фигурант еще не завершил ознакомление с материалами.

"Да, еще знакомится. Но других подробностей я не могу сказать, мы давали подписку о неразглашении", - сказал Лаевский. По его словам, в ближайшие дни защита Бабарико сделает официальное сообщение.

© Photo : БелаПАН / Сергей Серебро
Адвокат: Бабарико находится под стражей и знакомится с материалами дела

Стратегия защиты

В свою очередь эксперт в области уголовного права заявил Sputnik, что основной фигурант этого дела Виктор Бабарико вряд ли признает вину.

"То, что адвокаты не будут менять стратегию защиты, не убедили его (Бабарико - Sputnik) пойти на такой шаг, это почти стопроцентно", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, в данной ситуации нужно учитывать "структуру личности главного фигуранта".

"Он харизматичен и амбициозен, он цельная натура, и он пойдет в суд с непризнанием своей вины. Я думаю, что момент, когда обвиняемый мог согласится на это, был упущен", - сказал собеседник агентства.

Будет суд

По его мнению, к концу января-началу февраля можно будет ожидать начала суда.

"То, что Виктору Бабарико следствие не изменило меру пресечения, безусловно, лежит в плоскости того, что он не признал вину", - считает эксперт.

По его мнению, "его адвокаты должны были найти железобетонные аргументы, чтобы уговорить поменять стратегию защиты и развитие ситуация могло бы пойти по другому сценарию".

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал о дальнейшей судьбе Белгазпромбанка

Эксперт также отметил, что для понимания ситуации следует учитывать и информацию, озвученную политологом Юрием Воскресенским о том, что глава государства предлагал Бабарико на встрече в СИЗО КГБ как условие освобождения "вернуть деньги".

"Как видим, этого не произошло", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, пройдет немного времени и общество узнает, почему ни адвокатам, ни публичным переговорщикам по делу не удалось "вытащить Бабарико-старшего из СИЗО".

Обвинение

Согласно материалам дела, которое ведет КГБ, Бабарико обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235, – получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывании") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно. Бабарико единственный фигурант, который вину не признал.

По данным КГБ, заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 (получение взятки) УК Беларусь.

© Photo : Сергей Сацюк / БелаПАН
Адвокат Бабарико рассказал о его реакции на происходящее в Беларуси

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. С 18 июня Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение.

Позже сроки по делу продлили, сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало судебного процесса по резонансному делу можно ожидать в конце января-начале февраля 2021 года.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Полоцке 16-летний парень и неизвестный прохожий спасли мужчину, который провалился под лед на Двине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика