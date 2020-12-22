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Совмин обновил положение о распределении выпускников

22.12.2020 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. Изменено положение о порядке распределения, перераспределения, а также направления на работу выпускников, получивших высшее, среднее, послевузовское, специальное или профессионально-техническое образование, соответствующе постановление Совета министров №737 от 17 декабря опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Руководители учреждений образования теперь будут обязаны не позднее, чем за два месяца до начала распределения, составить соответствующие списки выпускников, в том числе тех, которые получают среднее специальное или высшее образование I ступени, отучились не менее половины срока и финансировалось за счет средств республиканского или местных бюджетов на дневной форме.

Также руководители образовательных учреждений должны не позднее, чем за месяц до начала распределения организовать работу по ознакомлению выпускников с положением, порядком работы комиссий, с планами распределения.

Первоочередное право выбора

Первоочередным правом выбора на распределении мест работы пользуются выпускники, которые включены в банк данных одаренной и талантливой молодежи. Также смогут выбирать те, кто прошел срочную военную службу или службу в резерве, имеют рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования, достигшие высоких результатов в учебе и высоких показателей в общественной работе.

Достигшими высоких результатов в учебе считаются те, которые за период обучения имеют не менее 50% отметок 8 баллов и выше, а остальные отметки – не ниже 6 баллов.

К имеющим высокий показатель в общественной работе относятся участвующие в работе органов самоуправления, молодежных общественных объединениях, в спортивных соревнованиях, выставках, волонтерском и студотрядовском движении и ряде других.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Высокий результат в научно-исследовательской деятельности признается у выпускников, которые участвовали в конкурсах научных работ или конкурсов технического творчества, олимпиадах по специальности и других.

Перераспределением выпускников, молодых специалистов и рабочих занимается учреждение образования в течение установленных сроков обязательной работы по распределению.

Выпускники, которые не отработали обязательный срок по распределению после получения образования, в случае отчисления из учреждения образования обязаны в пятидневный срок после издания приказа об отчислении обратиться в администрацию учреждения, где они учились.

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Теги: Минск
 
 
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Первоочередное право выбора места работы получат те, кто прошел срочную службу, а также имеет высокие показатели в учебе и общественной деятельности.
 
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