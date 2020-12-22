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Средняя загрузка коммунальных гостиниц Минска - всего 27,7%

22.12.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя загрузка коммунальных гостиниц столицы составляет сейчас 27,7%. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на городские власти.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Средняя загрузка коммунальных гостиниц столицы — 27,7%, при этом в отдельных отелях загрузка превышает 50% и доходит до 91,4%, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко во время прямой линии.

Он добавил, что хоть отельному бизнесу приходится нелегко в условиях пандемии, гостиницы стараются проводить различные маркетинговые мероприятия для привлечения клиентов. Это, по его словам, скидки на проживание, сниженные тарифы для групп, особые предложения для слушателей курсов в вузах, программы лояльности.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя загрузка коммунальных гостиниц столицы составляет сейчас 27,7%. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на городские власти.
 
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