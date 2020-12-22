Мужчина, БЧБ-флажки которого попали в «короткометражку» милиции, рассказал, почему решил рисовать на столбах

Источник материала: Tut.by

Помните «кино» о том, как милиция с собакой искала авторов рисунков БЧБ-флажков? «Радыё Свабода» поговорила с 52-летним жителем Могилева, который и нанес изображения бело-красно-белого флага на столбы нескольких улиц на окраине города — и теперь он под «уголовкой» за вандализм.

Что произошло?

Напомним, рано утром 14 декабря милиции стало известно о том, что вдоль улиц Борисовской и Лермонтова в Могилеве обнаружили «свеженанесенную символику неустановленного образца» — так в МВД называют изображения бело-красно-белого флага — кадры с ним есть на видео. Еще, кстати, изображение флага милиция называет «оппозиционным символом».

На поиски автора изображений направили наряд охраны со служебной собакой . Та привела силовиков к частному дому, возле которого в гараже нашли «орудия преступления — банку с красной краской и бутылку с эмалью белого цвета».

В видео называется и показывается дом и адрес, куда пришел наряд.

На стук милиции жильцы дома сразу не открыли. «Только спустя три часа следственно-оперативной группе удалось выдворить подозреваемых из дома», — говорится в сообщении МВД.

Силовики задержали двоих могилевчанок — 30 лет и 21 года — и 52-летнего отца одной из них. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за вандализм. Всех троих отпустили, они на свободе.

Что говорит участник событий?

52-летний житель Могилева Вячеслав не скрывает, что является автором бело-красно-белых граффити. Он объясняет, что так отреагировал на оскорбительные высказывания о национальной белорусской символике.

Вячеслав объясняет, что идея украсить белым и красным цветами здешние улицы появилась у него спонтанно под воздействием эмоций, своим поступком он выражал гражданскую позицию. Об этом же сказал и следователям.

«Бело-красно-белый флаг не запрещен, — говорит хозяин дома. — Он был государственным, и Лукашенко под ним принимал присягу, вступая на пост президента в 1994 году. Поэтому его не считаю „деструктивной надписью“, как говорится в сообщении милиции обо мне».

С обвинением в вандализме Вячеслав согласился и готов возместить ущерб. За «осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями, изображениями в отсутствии признаков более тяжкого преступления» его могут наказать общественными работами, штрафом или арестом до 3 месяцев.

Вячеслав говорит, что в РОВД его хотели задерживать на три дня как подозреваемого в преступлении, но у него сахарный диабет — и «милиция пошла ему навстречу, оставив на свободе». Вскоре после «разоблачения», по его словам, он получил отказ в устройстве на работу в учреждении образования.

Он считает, что милиции нельзя было открыто называть адрес дома: сейчас семья опасается провокаций со стороны противников бело-красно-белого флага.

Большинство обозначенных белыми и красными цветами конструкций на нескольких улицах дачного поселка, что на окраине города, остаются не закрашенными до сих пор.