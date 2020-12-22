Дорожающая валюта и совещание по вакцине. Что происходит в Беларуси 22 декабря

Источник материала: Tut.by

Евро и доллар продолжают дорожать. В обменниках курс продажи евро достиг отметки в 3,17 рубля. Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин. Тем временем в Минске в водоемах по-прежнему появляются БЧБ-флаги. TUT.BY следит в онлайн-режиме за событиями, которые происходят в стране.