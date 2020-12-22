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Дорожающая валюта и совещание по вакцине. Что происходит в Беларуси 22 декабря

22.12.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евро и доллар продолжают дорожать. В обменниках курс продажи евро достиг отметки в 3,17 рубля. Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин. Тем временем в Минске в водоемах по-прежнему появляются БЧБ-флаги. TUT.BY следит в онлайн-режиме за событиями, которые происходят в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Евро и доллар продолжают дорожать. В обменниках курс продажи евро достиг отметки в 3,17 рубля. Тем временем в некоторых микрорайонах Минска прошли утренние акции...
 
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