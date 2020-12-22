В Жлобине в одном из баров работал нелегальный покерный клуб. «Сдал» его игрок, не получивший выигрыша

Источник материала: Tut.by

При жлобинском баре пять лет незаконно работал покерный клуб. В отношении его основателей заведено уголовное дело, сообщили в СК.





По данным следствия, весной 2014 года трое местных жителей открыли в Жлобине бар. Официально организация работала как питейное заведение, в котором функционировал клуб спортивного покера, где играют на интерес. В действительности же здесь проводились покерные турниры с призовыми фондами и кэш-игры. Клуб получал до 10% от призовой суммы, а также плату за аренду игровых столов. При этом доходы от игорного бизнеса проводились в основном по «черной бухгалтерии».

Подпольный покерный клуб работал на протяжении пяти лет. За это время сменилось несколько номинальных директоров организации. Реальным же руководителем был 44-летний житель Жлобинского района. Его 38-летний партнер работал администратором. Третий компаньон, изначально не знавший о незаконной деятельности клуба, вышел из состава учредителей через несколько месяцев после его открытия. Летом 2019 года свою долю в бизнесе продал и главный управленец.





О деятельности клуба стало известно от одного из посетителей. Когда ему вовремя не выплатили выигрыш, он позвонил в налоговую. Далее к делу уже подключилась финансовая милиция и следователи.

Установлено, что основатели клуба незаконно получили более 155 тысяч рублей.

Мужчинам предъявили обвинение по статье «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере».

Скоро это дело рассмотрит суд.