Social Weekend открывает новый сезон (наконец-то!). Можно выиграть стартовый капитал на свои проекты

Источник материала: Tut.by

Конкурс социальных проектов Social Weekend объявляет новый сезон. Как и прежде, организаторы ищут проекты, готовые решать конкретные проблемы и открывать новые возможности. Подать заявку можно до 28 февраля . Участники конкурса пройдут обучение по проектному менеджменту, бизнес-моделированию, маркетингу, продюсирования, SMM и PR. А проекты-победители получат финансовую поддержку от меценатов на первые шаги для своего развития.



Финал проекта Social Weekend в декабре 2018 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый, уже 16-й по счету сезон пройдет под слоганом «А ты попробуй!» — таким образом команда Social Weekend призывает не опускать руки, а браться за дело, даже если кажется, что идея слишком трудна для реализации. В этот раз сроки конкурса продлены, чтобы как можно больше идей смогли воплотиться в реальность.

— Обычно сезон конкурса длится 5 месяцев, и это очень интенсивная работа и для участников, и для нашей команды, — рассказывает о новшествах конкурса директор Местного фонда «Добра», руководитель Social Weekend Александр Скрабовский. — В прошлом сезоне мы получили 470 заявок и видели сложность в том, что люди с необычными идеями не умеют о них доступно рассказать на старте. Способность объяснить суть проекта за короткое время, презентовать результаты и рассказать об успешном опыте не менее важна, чем сам опыт.

Сезон будет продлен на месяц.

— Теперь мы будем решать проблему коммуникации авторов идей и их потенциальной целевой аудитории с первых дней знакомства. Даже для тех, кто не попадет в трек обучения. Мы продлили сезон еще на месяц и посвятим это время поиску дополнительных ресурсов и помощи каждому проекту.

Принять участие в Social Weekend могут люди с любыми идеями, которые направлены на развитие культуры, общества, инфраструктуры, медицины, образования, науки и других сфер жизни. Исключения всего два — религия и политика.

Деньги от меценатов и компаний победившие проекты получат на первые шаги для своего развития. В прошлом, 15-м, Social Weekend команды получили поддержку на сумму более 100 тысяч белорусских рублей, а за семь лет в социальные стартапы инвестировано 400 тысяч долларов в эквиваленте.

— Часто социальный проект воспринимают как решение той или иной проблемы, однако мы ждем проекты, которые предоставляют новые возможности, открывают новые подходы. Подать заявку может любой человек или организация. Нет и ограничений по возрасту. Кроме того, форма заявки упрощается от сезона к сезону, потому поделиться своей идеей с широкой аудиторией — становится все проще, — дополняет координатор Social Weekend Татьяна Траянович.

Среди выпускников Social Weekend — поисково-спасательный отряд «Ангел», проект PISHCHA — первый пищевой банк Беларуси, который занимается сбором пищевых продуктов от производителей и передачей их нуждающимся, центр спасения диких животных «Сирин», «Новая жизнь в обмен на крышечки» (на вырученные деньги от сдачи пластика оказывают адресную помощь) и другие.

До народного голосования и экспертного отбора проектов все, кто подал заявку на конкурс, смогут поучаствовать в бесплатных семинарах, где узнают базовую информацию по запуску проекта, работе с сообществом и поиске ресурсов для своей инициативы.

Дедлайн подачи заявок — 28 февраля 2021 года.

Организатор Social Weekend — Местный социальный фонд «Добра», цель которого — привлечь интеллектуальные, денежные и другие ресурсы бизнеса для инвестирования в социальные стартапы и достижение Целей устойчивого развития. Фонд также является Офисом Сети Глобального договора ООН в Беларуси.