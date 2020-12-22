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Могилевчанин, просивший власти разрешить ему пикет на балконе, получил от них ответ. Как думаете, какой?

22.12.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 14 декабря глава регионального представительства Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев подал в горисполком уведомление о том, что собирается провести у себя на балконе пикет. Цель пикета — вывесить бело-красно-белый флаг. 21 декабря он получил ответ от властей.


Фото: facebook.com/vladimirucpb

В ответе за подписью зампреда горисполкома Аллы Галушко Шанцеву разрешение не дали: по мнению горисполкома, политик решил проводить пикет в не разрешенном для массовых мероприятий месте.

«В связи с тем, что Вами не соблюдены основные требования Закона Республики Беларусь „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“, разрешить проведение пикетирования не представляется возможным», — ответила заместитель председателя Могилевского горисполкома Галушко.

— Но давайте посмотрим, что прописано в Законе о массовых мероприятиях: «Настоящий Закон устанавливает порядок организации и проведения в Республике Беларусь собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных массовых мероприятий и направлен на создание условий для реализации конституционных прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении этих мероприятий на улицах, площадях и в иных общественных местах». То есть закон действует только «на улицах, площадях и в иных общественных местах», — недоумевает Владимир Шанцев. — А является ли мой балкон общественным местом?

Напомним, Владимир Шанцев ранее решил, что, раз вывешивание бело-красно-белого флага на балконах и окнах милиция квалифицирует как пикетирование, значит, пикет нужно согласовать, как того требует законодательство. Потому и отправил в горисполком уведомление.

В уведомлении Шанцев указал, где и когда будет проходить пикет, сколько человек примет в нем участие, источник финансирования и как будет организована работа милиции, МЧС и скорой.


Фото: facebook.com/vladimirucpb

Напомним, в Витебске в начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, — за «пикетирование в общественном месте», на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Татьяна написала в администрацию района запрос, можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия». И местные чиновники ответили, что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Судя по ответу могилевских чиновников, в регионах не могут прийти к единому мнению относительно балконов граждан.
 
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