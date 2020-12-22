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В Гродно совсем скоро откроются первые региональные магазины брендов Zarina и Befree
22.12.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в начале следующего года откроются магазины двух брендов одежды — Zarina и Befree. Ранее магазины сети работали только в Минске.
Бренды Zarina и Befree принадлежат российской компании Melon Fashion Group, которая была основана в 2005 году в Санкт-Петербурге при реорганизации ретейл-бизнеса, существующего с 1993 года. Но свою историю компания ведет с 1926 года, когда была создана петербургская швейная фабрика «Первомайская заря», приватизированная в начале 1990-х годов.
В начале года в Гродно откроются два магазина с одеждой марок Zarina и Befree. Они будут располагаться на втором уровне ТРК Triniti. Здесь же разместятся магазины
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Ранее магазины сети работали только в Минске.
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