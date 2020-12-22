В Гродно совсем скоро откроются первые региональные магазины брендов Zarina и Befree

Источник материала: Tut.by

В Гродно в начале следующего года откроются магазины двух брендов одежды — Zarina и Befree. Ранее магазины сети работали только в Минске.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Бренды Zarina и Befree принадлежат российской компании Melon Fashion Group, которая была основана в 2005 году в Санкт-Петербурге при реорганизации ретейл-бизнеса, существующего с 1993 года. Но свою историю компания ведет с 1926 года, когда была создана петербургская швейная фабрика «Первомайская заря», приватизированная в начале 1990-х годов.

В начале года в Гродно откроются два магазина с одеждой марок Zarina и Befree. Они будут располагаться на втором уровне ТРК Triniti. Здесь же разместятся магазины компании LPP — Reserved, Mohito, Sinsay Cropp и Hous.