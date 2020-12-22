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"Белавиа" получила первый самолет нового поколения

22.12.2020 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Самолет Embraer E195-E2 приземлится в Национальном аэропорту Минск сегодня ночью, сообщили Sputnik в компании "Белавиа".

Белавиа
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"Он прилетит ночью 23 декабря. Церемония передачи прошла уже на бразильском заводе, где наносили надписи и красили фюзеляжи", - уточнили в "Белавиа".

В новом Embraer 125 кресел (в эконом-классе – 116, в бизнес-классе - девять), что на 18 мест больше, чем в самолетах первого поколения. К слову, "Белавиа" стала восьмой авиакомпанией мира, летающей на Embraer второго поколения. Его перевозчик приобрел в начале года по лизинговому договору. Прибытие остальных двух бортов ожидается в феврале и апреле 2021 года.

Embraer E195-E2 станет 30-м самолетом в парке авиакомпании. Как ранее писал Sputnik, в декабре через неделю после поставки судно выполнит свой первый рейс: куда – пока неизвестно. По словам экспертов, летные характеристики этой модели лучше, чем в любом отдельно взятом самолете белорусского авиапарка. Некоторые летчики и бортинженеры компании уже переучились на Embraer E195-E2.

В настоящее время у "Белавиа" есть пассажирские самолеты Embraer-175, Embraer-195, Boeing 737-300, Boeing 737-800 и Boeing 737-500. Ранее в компании заявляли, что рассчитывают получить в 2020 году два самолета Boeing 737-800 и семь лайнеров нового поколения Boeing 737 MAX 8.

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Теги: Минск
 
 
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Всего национальный авиаперевозчик получит три новых воздушных судна, ожидается, что остальные два прилетят в Минск в феврале и апреле будущего года.
 
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