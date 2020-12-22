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В Беларуси вырастет минимальная зарплата
22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСогласно постановлению Совмина, с 1 января она составит 400 рублей. Увеличение предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики. Сейчас минимальная зарплата составляет 375 рублей.
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Согласно постановлению Совмина, с 1 января она составит 400 рублей. Увеличение предусмотрено основными направлениями бюджетно-финансовой и налоговой политики....
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