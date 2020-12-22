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Разбросал саморезы вблизи подразделения Госпогранкомитета. Уголовное дело о хулиганстве передано в суд
22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело о покушении на хулиганство. Согласно материалам дела, в середине ноября фигурант разбросал более 500 металлических саморезов по проезжей части и тротуару, чтобы повредить чужое имущество. Но реализовать планы не удалось, так как железные предметы были вовремя обнаружены и собраны. Избранная ранее к обвиняемому мера пресечения при направлении уголовного дела в суд оставлена прежней – заключение под стражу.
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Разбросал саморезы вблизи подразделения Госпогранкомитета. Уголовное дело о хулиганстве передано в суд
Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело о покушении на хулиганство. Согласно материалам дела, в середине ноября фигурант разбросал ...
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