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Разбросал саморезы вблизи подразделения Госпогранкомитета. Уголовное дело о хулиганстве передано в суд

22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело о покушении на хулиганство. Согласно материалам дела, в середине ноября фигурант разбросал  более 500 металлических саморезов по проезжей части и тротуару, чтобы повредить чужое имущество. Но реализовать планы не удалось, так как железные предметы были вовремя  обнаружены и собраны.  Избранная ранее к обвиняемому мера пресечения  при направлении уголовного дела в суд оставлена прежней – заключение под стражу.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело о покушении на хулиганство. Согласно материалам дела, в середине ноября фигурант разбросал ...
 
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