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В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов

22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Разработки в разных сферах - от  IT до приборостроения - представили более 70 участников. Совет конкурса определил 12 победителей. Защита идей в этом году проходила онлайн. Лауреатов выбирали в двух номинациях. Разработки отвечают современным запросам общества. Около 20 процентов проектов в области сельского хозяйства и столько же  в сфере медицины.

Андрей Капитонов, победитель в номинации "Лучший инновационный молодежный проект": "Мы создаем нейросеть для автоматической классификации рентгенограмм органов грудной полости. Мы задаем какой-то предикт, который дает врачу понять, что на этом снимке, даже не открывая его. То есть он загружает снимок на наш веб-сервис и получает предсказание. Наш веб-сервис может анализировать до 10 снимков в секунду, и такой скорости человек никогда не достигнет".

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси: "Кроме серьезных призов, которые получает победитель (первый приз больше 2 тысяч, это такой хороший грант), мы ввели гранты для коммерциализации разработок, чтобы выделить первый капитал. И прежде всего для молодежи, чтобы люди свою идею и разработку могли превратить в опытный образец либо пройти акселерационную программу за эти деньги и подготовить уже серьезный бизнес".

Финалисты получили также специальные дипломы Госкомитета по науке и технологиям  и награды  от министерств, технопарков и частных компаний.

 
 
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В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Разработки в разных сферах - от  IT до приборостроения - представили более 70...
 
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