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В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов
22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Разработки в разных сферах - от IT до приборостроения - представили более 70 участников. Совет конкурса определил 12 победителей. Защита идей в этом году проходила онлайн. Лауреатов выбирали в двух номинациях. Разработки отвечают современным запросам общества. Около 20 процентов проектов в области сельского хозяйства и столько же в сфере медицины.
Андрей Капитонов, победитель в номинации "Лучший инновационный молодежный проект": "Мы создаем нейросеть для автоматической классификации рентгенограмм органов грудной полости. Мы задаем какой-то предикт, который дает врачу понять, что на этом снимке, даже не открывая его. То есть он загружает снимок на наш веб-сервис и получает предсказание. Наш веб-сервис может анализировать до 10 снимков в секунду, и такой скорости человек никогда не достигнет".
Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси: "Кроме серьезных призов, которые получает победитель (первый приз больше 2 тысяч, это такой хороший грант), мы ввели гранты для коммерциализации разработок, чтобы выделить первый капитал. И прежде всего для молодежи, чтобы люди свою идею и разработку могли превратить в опытный образец либо пройти акселерационную программу за эти деньги и подготовить уже серьезный бизнес".
Финалисты получили также специальные дипломы Госкомитета по науке и технологиям и награды от министерств, технопарков и частных компаний.
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В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Разработки в разных сферах - от IT до приборостроения - представили более 70...
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