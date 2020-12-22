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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Разработки в разных сферах - от IT до приборостроения - представили более 70...

В столице наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов. Разработки в разных сферах - от IT до приборостроения - представили более 70 участников. Совет конкурса определил 12 победителей. Защита идей в этом году проходила онлайн. Лауреатов выбирали в двух номинациях. Разработки отвечают современным запросам общества. Около 20 процентов проектов в области сельского хозяйства и столько же в сфере медицины.Финалисты получили также специальные дипломы Госкомитета по науке и технологиям и награды от министерств, технопарков и частных компаний.