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Истории белорусских детей, которые прошли через Освенцим, в фильме АТН "Возвращение ангела"
22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДокументальный фильм "Они убивали ангелов" - история белорусских детей, которые в годы войны прошли Освенцим. Проект Агентства теленовостей пересек миллионную отметку на YouTube по просмотрам и набрал тысячи комментариев. А к 75-летию освобождения лагеря смерти мы решили снять продолжение истории.
Главная героиня - Александра Борисова. Ей было всего восемь, когда она впервые увидела на воротах надпись "Работа освобождает". И теперь спустя десятилетия женщина вновь вернулась к месту трагедии, чтобы напомнить миру, через что прошло их поколение.
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Документальный фильм "Они убивали ангелов" - история белорусских детей, которые в годы войны прошли Освенцим. Проект Агентства теленовостей пересек миллионную...
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