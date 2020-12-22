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Истории белорусских детей, которые прошли через Освенцим, в фильме АТН "Возвращение ангела"

22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Документальный фильм "Они убивали ангелов" - история белорусских детей, которые в годы  войны прошли Освенцим. Проект Агентства теленовостей  пересек миллионную отметку на YouTube по просмотрам и набрал тысячи комментариев. А к 75-летию освобождения лагеря смерти мы решили снять продолжение истории. 

Главная героиня - Александра Борисова. Ей было всего восемь, когда она впервые увидела на воротах надпись "Работа освобождает". И теперь спустя десятилетия женщина вновь вернулась к месту трагедии, чтобы напомнить миру, через что прошло их поколение. 

Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите документальный фильм "Возвращение ангела".

 
Теги: Новости
 
 
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Документальный фильм "Они убивали ангелов" - история белорусских детей, которые в годы  войны прошли Освенцим. Проект Агентства теленовостей  пересек миллионную...
 
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