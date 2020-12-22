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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса С нового года у каждого белоруса будет личный электронный кабинет. Появится он автоматически и станет самым простым и эффективным способом получения...

С нового года у каждого белоруса будет личный электронный кабинет. Появится он автоматически и станет самым простым и эффективным способом получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде. Так, например, с его помощью можно будет стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишне уплаченные таможенные пошлины или зарегистрироваться при временном въезде в Беларусь. Использование такого сервиса позволит прежде всего исключить бумажную волокиту, а главное - сэкономить время.Создаваться кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения - на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.