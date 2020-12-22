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Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса

22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С нового года у каждого белоруса будет личный электронный кабинет. Появится он автоматически и станет самым простым и эффективным способом получения государственных услуг и административных процедур в электронном виде. Так, например, с его помощью можно будет стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, вернуть излишне уплаченные таможенные пошлины или зарегистрироваться при временном въезде в Беларусь. Использование такого сервиса позволит прежде всего исключить бумажную волокиту, а главное - сэкономить время.

Сергей Руднев, первый замдиректора Национального центра электронных услуг: "Каждый гражданин у нас получит свое пространство для взаимодействия с государством в электронном мире. На текущий момент уже более 170 сервисов. Эти сервисы направлены как на граждан, так и на юридических лиц. Наиболее популярным сегодня является получение информации о вашей пенсии, о страховых взносах, различные налоговые сервисы, бизнесом наиболее востребован сервис регистрации иностранных граждан. оформление таможенных документов и многое другое".

Создаваться кабинеты будут на основании персональных данных из регистра населения - на базе единого портала электронных услуг. Для этого понадобится паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца.

 
 
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С нового года у каждого белоруса будет личный электронный кабинет. Появится он автоматически и станет самым простым и эффективным способом получения...
 
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