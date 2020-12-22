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Е. Шевченко: Молодежь выходит на майданы, потому что ей скучно

22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экономические проблемы Украины, присоединение к санкциям в отношении Беларуси - это не самостоятельное решение властей страны, а продиктованное западными кураторами, отмечает  народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Политик считает, что в Беларуси никогда не было реальных причин для революционных событий, подобных тем, которые произошли в его стране. 

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа": "Молодежь выходит на майданы, потому что ей скучно, адреналина не хватает. Они не думают о тех последствиях, которые их могут ждать. Это страшные вещи. Я сам был на втором Майдане. Я переоценил все. Я не принимал там активное участие. Мы выходили, потому что у Януковича были действительные ошибки - он возглавлял бандитизм. У вас же преступности нет. Я не понимаю, что они хотят от Лукашенко. Где та преступность, которая была у нас?  У нас президент крышевал бандитов. Бизнесмены и предприниматели выходили на Майдан против власти смотрящих. А потом пришли националисты и развернули все в свою пользу".

 
 
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Экономические проблемы Украины, присоединение к санкциям в отношении Беларуси - это не самостоятельное решение властей страны, а продиктованное западными...
 
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