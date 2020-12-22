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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Шевченко: Молодежь выходит на майданы, потому что ей скучно Экономические проблемы Украины, присоединение к санкциям в отношении Беларуси - это не самостоятельное решение властей страны, а продиктованное западными...

Экономические проблемы Украины, присоединение к санкциям в отношении Беларуси - это не самостоятельное решение властей страны, а продиктованное западными кураторами, отмечает народный депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Политик считает, что в Беларуси никогда не было реальных причин для революционных событий, подобных тем, которые произошли в его стране.