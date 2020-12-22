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День энергетика в Беларуси
22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси сегодня - День энергетика. В этой сфере задействовано более 70 000 специалистов. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко. Энергию вырабатывают около 15 гидроэлектростанций и ТЭЦ. Энергосистема быстрыми темпами наращивает мощности. Так, например, Минская ТЭЦ-4 обогревает почти половину столицы. Электрическая мощность станции - 1 035 Мегаватт. Здесь установили новейшее оборудование, которое будет взаимодействовать с Белорусской атомной электростанцией.
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В Беларуси сегодня - День энергетика. В этой сфере задействовано более 70 000 специалистов. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил...
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