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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День энергетика в Беларуси В Беларуси сегодня - День энергетика. В этой сфере задействовано более 70 000 специалистов. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил...

В Беларуси сегодня - День энергетика. В этой сфере задействовано более 70 000 специалистов. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко. Энергию вырабатывают около 15 гидроэлектростанций и ТЭЦ. Энергосистема быстрыми темпами наращивает мощности. Так, например, Минская ТЭЦ-4 обогревает почти половину столицы. Электрическая мощность станции - 1 035 Мегаватт. Здесь установили новейшее оборудование, которое будет взаимодействовать с Белорусской атомной электростанцией.