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Радиолокационный комплекс нового поколения

22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Радиолокационный комплекс нового поколения "Сопка" заступил на боевое дежурство по охране границ Беларуси. Среди преимуществ - способность уверенно обнаруживать летательные аппараты в радиусе 450 километров. Система оснащена собственной метеостанцией. Трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс "Сопка" получил прописку в Барановичах.

Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады: "Мы выполняем задачу практически во всех областях нашей страны. У меня имеется 11 подчиненных подразделений и воинских частей, которые всем составом выполняют задачи боевого дежурства. Ежедневно у нас заступают от 150 до 200 человек личного состава дежурного боевого расчета, которые выполняют задачи по ведению радиолокационной разведки, обнаружению и выдаче информации на вышестоящие командные пункты".

"Сопка" - разработка российских инженеров. Основная задача комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке.

 
 
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Радиолокационный комплекс нового поколения "Сопка" заступил на боевое дежурство по охране границ Беларуси. Среди преимуществ - способность уверенно обнаруживать...
 
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