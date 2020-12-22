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Радиолокационный комплекс нового поколения
22.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРадиолокационный комплекс нового поколения "Сопка" заступил на боевое дежурство по охране границ Беларуси. Среди преимуществ - способность уверенно обнаруживать летательные аппараты в радиусе 450 километров. Система оснащена собственной метеостанцией. Трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс "Сопка" получил прописку в Барановичах.
Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады: "Мы выполняем задачу практически во всех областях нашей страны. У меня имеется 11 подчиненных подразделений и воинских частей, которые всем составом выполняют задачи боевого дежурства. Ежедневно у нас заступают от 150 до 200 человек личного состава дежурного боевого расчета, которые выполняют задачи по ведению радиолокационной разведки, обнаружению и выдаче информации на вышестоящие командные пункты".
"Сопка" - разработка российских инженеров. Основная задача комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке.
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Радиолокационный комплекс нового поколения "Сопка" заступил на боевое дежурство по охране границ Беларуси. Среди преимуществ - способность уверенно обнаруживать...
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