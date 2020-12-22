«Насилие как нож: им можно и хлеб нарезать, и человека убить». Блогер на ТВ - о действиях силовиков и протестующих

Источник материала: Tut.by

В сюжете новостной программы государственного телеканала СТВ в понедельник YouTube-блогер говорил о насилии и допустимости его применения со стороны власти.





В аналитической рубрике вечерних новостей на телеканале СТВ 21 декабря выступил блогер Алексей Голиков — у его канала на YouTube более 22 тысяч подписчиков. Поводом для сюжета стало видео инициативы By-POL, на котором, как утверждается, зафиксированы эпизоды жесткого обращения с задержанными 12 августа во Фрунзенском РУВД Минска, а также объявление инициативой 20 декабря «днем народного трибунала». Участников проекта — бывших сотрудников различных силовых структур — блогер характеризует как «переобувшихся», а саму инициативу называет «шляпой».

По словам Голикова, есть несколько возможных вариантов того, как видео попало в руки представителей инициативы: съемку предоставил его автор по собственной инициативе; автору угрожали или его шантажировали; или «материал просто своровали». При этом главными шагами, которые в этой связи предпримет МВД, блогер считает усиление идеологической работы с личным составом, а также повышение бдительности служб внутренней безопасности и кадровой работы, в особенности по отношению к молодым сотрудникам.

Голиков считает, что МВД априори не усматривает в действиях своих сотрудников состава правонарушения или преступления, а также изменило подходы в работе с заявлениями граждан. По его словам, примером может служить ситуация с брестским милиционером, который проводил разъяснительную беседу с подростками в школе, используя нецензурные выражения. Блогер говорит, что в милиции, признавая факт случившегося, «к стенке своих не ставят»

— Да, факт не отрицаем, да, проведем проверку. И на этом все, точка, — заявляет блогер.

Дальше Голиков углубляется в тему допустимости применения насилия в обществе, заявляя, что на видео из РУВД представлены фрагменты досмотра вещей и опроса задержанных «в довольно спокойной обстановке». Для иллюстрации своей позиции блогер вспоминает эпизоды из Ветхого Завета: описанное в Книге Бытия убийство Каином брата Авеля, а также цитаты из Книги Притчей Соломоновых, где говорится о применении силы в воспитательных целях.

— Два предложенных примера достаточны для следующего тезиса: насилие как таковое не имеет положительного или отрицательного окраса. Для упрощенного понимания, насилие как нож: им можно и хлеб нарезать, и человека убить. То есть, сам по себе нож ни хороший ни плохой. Но только в связи с совершенным действием нож становится либо орудием преступления, либо инструментом труда.

Голиков говорил о том, что обычные граждане не имеют по закону права использовать насилие, за исключением некоторых случаев, как, например, самооборона, а также объяснил специфику монополии государства на насилие и правовой обоснованности его применения представителями власти. Он также дал оценку насильственным действиям участников протестов.

— Со стороны протестующих граждан насилие в отношении органов власти вершилось непоследовательными, непрофессиональными, кустарными способами и действиями. Бросание камней, различных предметов, удары руками, ногами, палками и другие действия, направленные на блокирование, обездвиживание, причинение вреда здоровью и физическое уничтожение.

Описывая насилие со стороны силовиков, блогер также упоминает ликвидацию и характеризует такие методы в рамках борьбы с белорусским протестным движением как соразмерные и последовательные.

— Со стороны силовиков насилие реализовывалось последовательными, профессиональными и соразмерными способами и методами. Удары резиновыми палками, захваты, блокирование, обездвиживание и даже ликвидация. Все действия силовиков были направлены на дробление и блокирование разрушительной силы толпы.

Блогер делает вывод, что задачи у обеих сторон, применявших насилие, были одинаковыми (взаимное блокирование), а вот цели отличались. По его словам, изначально протестующие, как об этом писали телеграм-каналы, стремились к мирным собраниям возле избирательных участков для защиты своих голосов — этот способ Голиков называет преступным, так как он отсутствует в законодательстве.

— Также следует честно признать, что «мирное» собрание людей было организовано с целью захвата административных зданий. Только не заплевывайте экраны своих телевизоров — именно такие посылы были прописаны во многих телеграм-каналах, — продолжил блогер.

Косвенными доказательствами агрессивных намерений толпы, по словам блогера, служат изымаемые у задержанных ножи, трубы, кастеты, а также отрытые призывы участников протестов к насилию над силовиками — все это делает применение насилия властью обоснованным.

— И вы, бесспорно, можете возразить: мол, применение силы ОМОНом было несоразмерным, были пытки и издевательства и даже другие моменты. By-Pol в опубликованном материале за уши пытается притянуть правомерное применение силы под античеловечное насилие, — заявляет Голиков в сюжете, не поясняя, какие цели преследовали силовики, применяя насилие к уже задержанным, не имеющим возможности и не стремящимся оказывать сопротивление гражданам, а также как это можно обосновать с точки зрения права.

Целью видеоролика инициативы By-Pol с точки зрения автора сюжета является призыв к незаконным радикальным действиям граждан, провоцирование очередного витка насилия и неповиновения.