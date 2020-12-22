Помните проект «МаеСэнс»? Его перезапустили в виде приложения и под новым названием

Источник материала: Tut.by

В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч MakeSense. Фактически это рестарт известного проекта «Мае сэнс», который существовал до 2018 года. Встречи будут разыгрывать на платных аукционах, деньги пойдут на благотворительность, сообщают авторы проекта.



Фото: MakeSense

Как работает MakeSense? Участник выставляет встречу с собой на аукцион. Сразу предлагается обозначить цель: свидание, нетворкинг, консультация, спорт. Встретиться можно и онлайн. Аукцион длится от 5 до 14 дней. Пользователи размещают ставки: минимум 10 белорусских рублей. После завершения аукциона победитель оплачивает встречу прямо в приложении.

Прямо сейчас в MakeSense идет аукцион на онлайн-встречу с группой NAVIBAND. А еще ― встречи с фитнес-тренерами, специалистами по маркетингу и коммуникациям и даже онлайн-экскурсия по Шри-Ланке.

Кроме того, в приложении есть вкладка для привычных пользователям знакомств, без аукциона.

Средства, которые участник аукциона заплатит за выигранную встречу, будут перечислены проекту YouCan . Он помогает получить профессиональное образование детям-сиротам, которые выросли в детских домах и замещающих семьях. Кстати, встретиться через приложение можно и с основательницей фонда Катериной Бриль.

Авторы проекта ищут и другие благотворительные инициативы для сотрудничества.

Приложение связано с платформой для благотворительных встреч «МаеСэнс», которая работала с 2012 по 2018 годы. Проект выставляли на продажу , но потом решили закрыть. Ее основатель Денис Кондратович вместе с командой обновили идею, теперь проект работает в формате мобильного приложения.

За время существования MaeSens.by было организовано более 80 000 встреч. Собрано около 1 миллиона долларов для более 500 благотворительных инициатив.