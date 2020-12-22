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Помните проект «МаеСэнс»? Его перезапустили в виде приложения и под новым названием
22.12.2020 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч MakeSense. Фактически это рестарт известного проекта «Мае сэнс», который существовал до 2018 года. Встречи будут разыгрывать на платных аукционах, деньги пойдут на благотворительность, сообщают авторы проекта.
Как работает MakeSense? Участник выставляет встречу с собой на аукцион. Сразу предлагается обозначить цель: свидание, нетворкинг, консультация, спорт. Встретиться можно и онлайн. Аукцион длится от 5 до 14 дней. Пользователи размещают ставки: минимум 10 белорусских рублей. После завершения аукциона победитель оплачивает встречу прямо в приложении.
Прямо сейчас в MakeSense идет аукцион на онлайн-встречу с группой NAVIBAND. А еще ― встречи с фитнес-тренерами, специалистами по маркетингу и коммуникациям и даже онлайн-экскурсия по Шри-Ланке.
Кроме того, в приложении есть вкладка для привычных пользователям знакомств, без аукциона.
Средства, которые участник аукциона заплатит за выигранную встречу, будут перечислены
Авторы проекта ищут и другие благотворительные инициативы для сотрудничества.
Приложение связано с платформой для благотворительных встреч «МаеСэнс», которая
За время существования MaeSens.by было организовано более 80 000 встреч. Собрано около 1 миллиона долларов для более 500 благотворительных инициатив.
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В Беларуси появилось приложение для благотворительных встреч MakeSense. Фактически это рестарт известного проекта «Мае сэнс», который существовал до 2018 года. Встречи...
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