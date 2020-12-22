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Как выглядит рождественская площадка возле МТЗ с высоты? Это красиво

22.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле проходной МТЗ — новогодняя елка с ярмаркой. О ярмарке мы уже рассказывали, теперь посмотрите, как выглядит эта рождественская точка с высоты. Фотографии опубликовал телеграм-канал natbelographic.


Фото: https://t.me/natbelographic

Возле проходной МТЗ работает рождественская ярмарка. Что там есть? Палатки с продуктами от заводов Витебщины, а также фудзона от комбината общественного питания МТЗ. Звучит по-пролетарски, но цены здесь очень низкие, уже рассказывал TUT.BY.




Между тем, рождественское пространство возле МТЗ выглядит очень уютным, «ламповым». Похожая елка у завода стояла в прошлом году, тогда на предприятии говорили:

— Хотели, чтобы было похоже на елку в Вильнюсе.

В этом году праздничную зону обновили, рядом с елкой появились трактора со светящимися «оленьими рожками».

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Возле проходной МТЗ - новогодняя елка с ярмаркой. О ярмарке мы уже рассказывали, теперь посмотрите, как выглядит эта рождественская точка с высоты. Фотографии...
 
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