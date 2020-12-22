|
Как выглядит рождественская площадка возле МТЗ с высоты? Это красиво
22.12.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле проходной МТЗ — новогодняя елка с ярмаркой. О ярмарке мы уже
Возле проходной МТЗ работает рождественская ярмарка. Что там есть? Палатки с продуктами от заводов Витебщины, а также фудзона от комбината общественного питания МТЗ. Звучит по-пролетарски, но цены здесь очень низкие, уже рассказывал TUT.BY.
— Хотели, чтобы было похоже на елку в Вильнюсе.
В этом году праздничную зону обновили, рядом с елкой появились трактора со светящимися «оленьими рожками».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле проходной МТЗ - новогодняя елка с ярмаркой. О ярмарке мы уже рассказывали, теперь посмотрите, как выглядит эта рождественская точка с высоты. Фотографии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)