Как выглядит рождественская площадка возле МТЗ с высоты? Это красиво

Источник материала: Tut.by

Возле проходной МТЗ — новогодняя елка с ярмаркой. О ярмарке мы уже рассказывали , теперь посмотрите, как выглядит эта рождественская точка с высоты. Фотографии опубликовал телеграм-канал natbelographic .



Фото: https://t.me/natbelographic

Возле проходной МТЗ работает рождественская ярмарка. Что там есть? Палатки с продуктами от заводов Витебщины, а также фудзона от комбината общественного питания МТЗ. Звучит по-пролетарски, но цены здесь очень низкие, уже рассказывал TUT.BY.











Между тем, рождественское пространство возле МТЗ выглядит очень уютным, «ламповым». Похожая елка у завода стояла в прошлом году , тогда на предприятии говорили:

— Хотели, чтобы было похоже на елку в Вильнюсе.

В этом году праздничную зону обновили, рядом с елкой появились трактора со светящимися «оленьими рожками».