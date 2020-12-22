Как будет ходить городской транспорт в Минске на праздники

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. В связи с переносом рабочих дней в Минске изменена работа городского пассажирского транспорта, сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Так, 25 декабря все автобусы и трамваи будут ходить по графику воскресного дня, троллейбусы – по графику субботнего дня.

По графику воскресного дня весь пассажирский транспорт работает 1, 2, 3, 8 и 10 января.

На православное Рождество, 7 января, автобусы и трамваи будут ходить по графику воскресного дня, троллейбусы – по графику субботнего дня.

9-го числа работа автобусных маршрутов организована по графику субботнего дня, троллейбусных и трамвайных маршрутов – по графику воскресного дня.

А 16 января весь городской транспорт работает, как в обычный будний день.

Напомним, белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2021 году. Первое, седьмое и восьмое января считаются выходными днями. Суббота, 16 января, будет рабочей.