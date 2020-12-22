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Как будет ходить городской транспорт в Минске на праздники
22.12.2020 15:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. В связи с переносом рабочих дней в Минске изменена работа городского пассажирского транспорта, сообщили на предприятии "Столичный транспорт и связь".
© Sputnik / Максим Блинов
Так, 25 декабря все автобусы и трамваи будут ходить по графику воскресного дня, троллейбусы – по графику субботнего дня.
По графику воскресного дня весь пассажирский транспорт работает 1, 2, 3, 8 и 10 января.
На православное Рождество, 7 января, автобусы и трамваи будут ходить по графику воскресного дня, троллейбусы – по графику субботнего дня.
9-го числа работа автобусных маршрутов организована по графику субботнего дня, троллейбусных и трамвайных маршрутов – по графику воскресного дня.
А 16 января весь городской транспорт работает, как в обычный будний день.
Напомним, белорусское правительство
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Ранее белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2021 году. Первое, седьмое и восьмое января считаются выходными днями.
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