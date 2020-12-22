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Домой к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает БАЖ

22.12.2020 15:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 декабря. Домой к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

"Силовики пришли домой к программному директору Пресс-клуба Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери".

Подробности пока неизвестны.

"Пресс-клуб Беларусь" позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией "Пресс-клуб Беларусь" называет "сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Домой к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация...
 
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