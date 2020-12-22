Источник материала: БелаПАН

Минск, 22 декабря. Домой к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

"Силовики пришли домой к программному директору Пресс-клуба Алле Шарко, — говорится в сообщении. — Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери".

Подробности пока неизвестны.

"Пресс-клуб Беларусь" позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией "Пресс-клуб Беларусь" называет "сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Домой к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает БАЖ Минск, 22 декабря. Домой к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко пришли представители силовых структур, сообщает Белорусская ассоциация...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.