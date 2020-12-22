Силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба

Источник материала: Tut.by

Основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Беларусь из отпуска с дочкой и внуками. В квартире программного директора Аллы Шарко и дома у директора Пресс-клуба Сергея Ольшевского проходят обыски, сообщает в телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).



Алла Шарко, фото с личной страницы в Facebook

По информации БАЖа, около 15 часов Алла Шарко сообщила, что силовики ломают дверь ее дома. После этого она перестала выходить на связь. TUT.BY также не удалось связаться с Аллой Шарко. На звонки, как и в мессенджерах она не отвечает. По видео, которые распространили белорусские СМИ, можно сделать вывод, что в квартире идет обыск .

Телеграм-канал «Еворорадио» сообщает, что обыск также идет дома у Сергея Ольшевского, директора Пресс-клуба, и в офисе организации.

Основателя Пресс-клуба Юлию Слуцкую остановили в аэропорту, когда она возвращалась в страну из отпуска, который проводила с дочкой и внуками. По информации родных, ее могли увезти в ДФР.

«Пресс-клуб Беларусь» — это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. «Пресс-клуб Беларусь» организует образовательные лекции и семинары для журналистов, а также проводит исследования.