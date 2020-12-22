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Силовики пришли к руководству белорусского Пресс-клуба
22.12.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали в аэропорту, когда она возвращалась в Беларусь из отпуска с дочкой и внуками. В квартире программного директора Аллы Шарко и дома у директора Пресс-клуба Сергея Ольшевского проходят обыски,
По информации БАЖа, около 15 часов Алла Шарко сообщила, что силовики ломают дверь ее дома. После этого она перестала выходить на связь. TUT.BY также не удалось связаться с Аллой Шарко. На звонки, как и в мессенджерах она не отвечает. По видео, которые распространили белорусские СМИ, можно сделать вывод, что в квартире идет обыск .
Основателя Пресс-клуба Юлию Слуцкую остановили в аэропорту, когда она возвращалась в страну из отпуска, который проводила с дочкой и внуками. По информации родных, ее могли увезти в ДФР.
«Пресс-клуб Беларусь» — это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. «Пресс-клуб Беларусь» организует образовательные лекции и семинары для журналистов, а также проводит исследования.
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