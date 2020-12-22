Первоочередное право выбора места работы получат отслужившие и одаренные. Что меняется при распределении?

Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале опубликовано постановление правительства № 737, которое меняет правила распределения выпускников. Какие в нем новшества?



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документ вносит изменения в постановление Совета министров от 22 июня

2011 года № 821 «О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих».

Что меняется?

По новому постановлению, руководители учреждений образования обязаны не позднее чем за два месяца до начала распределения составить списки выпускников, которых должны распределить (в том числе выпускников, которые не менее половины срока обучения учились на дневном и за счет бюджета);

Первоочередное право выбора мест работы при распределении будет у выпускников, включенных в банк данных одаренной молодежи и банк данных талантливой молодежи, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, имеющих рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования, достигших высоких результатов в учебе, высоких показателей в общественной работе, а также лица из числа указанных выпускников, осваивающие содержание образовательной программы высшего образования и достигшие высоких показателей в научно-исследовательской деятельности;

При этом достигшими высоких результатов в учебе будут считаться выпускники, у которых за все время обучения не менее 50 процентов отметок 8 баллов и выше, а остальные отметки — не ниже 6 баллов.

Достижением высоких показателей в общественной работе будет считаться участие в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, технического и декоративно-прикладного творчества, смотрах, олимпиадах, художественном и техническом творчестве; в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций; в волонтерском и студотрядовском движении.

Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской деятельности

будут считаться участники конкурсов научных (творческих) работ или конкурсов

технического творчества, олимпиад по специальности; участники научно-практических мероприятий (семинаров, конференций), авторы (соавторы) экспонатов научно-технических, творческих выставок и (или) имеющие материалы, опубликованные в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая материалы, подготовленные в соавторстве); имеющие иные достижения в научно-исследовательской деятельности;

Наниматель обязан принять на работу прибывшего выпускника в день, следующий за датой его прибытия, и в месячный срок со дня заключения трудового договора направить в учреждение образования подтверждение того, что молодой специалист прибыл.

Если на военную службу по контракту молодых специалистов принимают воинские части (органы пограничной службы), то они должны сообщить об этом учреждению образования в течение 15 календарных дней письменно.

Если у выпускника есть право на самостоятельное трудоустройство, то в течение двух лет после получения высшего или среднего специального образования (и одного года после ПТУ) его работодатель обязан в месячный срок со дня заключения трудового договора направить подтверждение прибытия в учреждение образования.

Наниматели независимо от формы собственности должны: при приеме на работу выпускников государственных учреждений образования требовать предъявления свидетельства о направлении на работу или справки о самостоятельном трудоустройстве в течение двух лет после получения высшего или среднего специального образования и одного года — после получения профессионально-технического образования. После окончания установленного срока работы выпускника, молодого специалиста работодатели в течение месяца должны письменно сообщать учреждению образования, остается ли он дальше работать или увольняется.

В срок обязательной работы по распределению по письменному заявлению молодого специалиста засчитываются период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.