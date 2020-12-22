В Гомеле в старом универмаге поменяли двери на пластиковые, местные пожаловались в Минкульт. Что там ответили?

Источник материала: Tut.by

Недавно в «Старом универмаге» в Гомеле установили новые двери — пластиковые. Местные краеведы узнали, что, несмотря на то, что здание является историко-культурной ценностью, никаких согласований при этом не проводили. Они направили жалобу в Министерство культуры. На днях оттуда пришел ответ.





«Вместо деревянных дверей, более или менее повторявших образец дверей 1959 года, у входа в Старый универмаг установили дополнительные двери. По неписаным законам агроренессанса, крышки новой входной группы были сделаны из пластика и застеклены синим зеркальным стеклом. Таким образом ОАО «Старый Универмаг» нарушило статью 19.3 КоАП «Нарушение порядка и (или) условий работы с историко-культурными ценностями» — отмечало сообщество «Пошукі старога Гомеля».

Министерство культуры прислало активистам ответ.





«Министерство культуры не согласовывало работы по установлению новых стеклянных дверей из ПВХ профиля в здании универмага, которое является историко-культурной ценностью. Эти работы привели к научно не обоснованному изменению историко-культурной ценности, что является нарушением и попадает под административную ответственность, предусмотренную статьями 19.2 и 19.3 КоАП», — написано в ответе.

В связи с этим Минкульт требует от Гомельского горисполкома привлечь к ответственности владельцев здания, а также «организовать мероприятия по приведению вида культурно-исторической ценности в соответствие с историческим».