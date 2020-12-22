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В Витебске силовики пришли к журналисту «Белсата» Дмитрию Казакевичу. У него обыск
22.12.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В квартиру витебского журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича пришла милиция, сотрудники проводят обыск, сообщает «Белсат». Подробности пока не известны.
После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича. Первый раз — во время разгона горожан
В целом за все время Казакевич провел в ИВС 15 суток.
(Будет дополнено).
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После выборов Дмитрий Казакевич провел в ИВС 15 суток.
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