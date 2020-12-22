В Витебске силовики пришли к журналисту «Белсата» Дмитрию Казакевичу. У него обыск

Источник материала: Tut.by

В квартиру витебского журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича пришла милиция, сотрудники проводят обыск, сообщает «Белсат». Подробности пока не известны.



Дмитрий Казакевич. Фото: личный архив

После выборов милиция неоднократно задерживала Дмитрия Казакевича. Первый раз — во время разгона горожан на площади Победы вечером 9 августа. Второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с репортажа на Марше солидарности и не дошел до дома метров 500. Третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы освещать административный процесс. В четвертый раз это произошло через месяц — перед мирным маршем 11 октября, в пятый — 25 октября, когда репортер шел домой после работы на мирном шествии.

В целом за все время Казакевич провел в ИВС 15 суток.

(Будет дополнено).