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Жителя Полоцка оштрафовали за БЧБ-флаг на балконе. Он провел трое суток в ИВС

22.12.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Полоцка и Полоцкого района 21 декабря оштрафовал председателя контрольно-ревизионной комиссии Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) Виктора Стукова на 10 базовых величин (270 рублей) за размещение на балконе «полотнища бело-красно-белого цвета». Мужчину задержали 17 декабря и продержали 72 часа в ИВС за «проведение одиночного пикета», сообщает «Віцебская вясна».


Фото: viciebskspring.org

Судья Виктор Балико посчитал, что Виктор Стуков совершил правонарушение, повесив на балконе «полотнище бело-красно-белого цвета… в целях публичного выражения своих общественно-политических интересов».

Виктор Стуков не признал себя виновным.

Профсоюзный лидер возмущен своим водворением в ИВС на 72 часа. Его задержали на пешеходном переходе — на том основании, что он «когда-то где-то переходил дорогу в неустановленном месте». Однако в РОВД майор милиции Игорь Емельянов составил на Стукова протокол по ст. 23.34 КоАП — за «несанкционированный пикет на балконе».

Что касается условий содержания в ИВС, Виктор Стуков отметил прогресс по сравнению с тем, что наблюдалось в изоляторе в 2017 году. После многочисленных жалоб в 2018 году там сделали капремонт. По словам Стукова, камеру № 1 расширили, теперь она рассчитана на 8 человек, там есть двухъярусные кровати, умывальник, кабина с дверью в туалете. В камере стало теплее. Еду привозят из городской столовой, иногда ее не хватает, но периодически дают кипяток.

 
 
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Виктора Стукова задержали на пешеходном переходе - на том основании, что он «когда-то где-то переходил дорогу в неустановленном месте». Однако в РОВД майор милиции...
 
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