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В Дрогичине задержали корреспондента «Першага Рэгіёна»: похоже, репостнул в вайбере оскорбление Лукашенко

22.12.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 декабря в Дрогичине задержали корреспондента портала «Першы Рэгіён» Сергея Гордиевича.


Фото: «Першы Рэгіён»

Сергей перестал выходить на связь днем 22 декабря. Около 14.30 его жене Светлане позвонил следователь, и сообщил, что муж задержан — пока на срок до 72 часов, передает «Першы Рэгіён».

Женщине объяснили, что задержание связано с делом об оскорблении, по которому проводится проверка. Речь, судя по всему, идет о репосте в группе в вайбере некоего сообщения блогера Василия Телогрейкина. Проверка устанавливает, содержится ли в нем оскорбление Александра Лукашенко.

Сергея Гордиевича ранее уже вызывали на опрос в Следственный комитет Дрогичина по этому делу.

 
 
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