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Пенсии за 25 декабря на почте выплатят досрочно
22.12.2020 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусы, получающие пенсию на почте, смогут забрать ее досрочно, так как 25 декабря – выходной день, сообщили в РУП "Белпочта".
В ближайшую пятницу в республике будет отмечаться католическое Рождество, этот день официально является праздничным и нерабочим.
"Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи Минска", – сказали в "Белпочте".
Там также отметили, что выдавать пенсии в почтовых отделениях Брестской, Витебской, Минской областей начнут с 23 декабря, Гомельской, Гродненской и Могилевской – с 24 декабря.
В пятницу 25 декабря будут работать лишь дежурные отделения связи: о режиме их функционирования можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.
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В пятницу 25 декабря будут работать лишь дежурные отделения связи: о режиме их функционирования можно узнать в контакт-центре "Белпочты".
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