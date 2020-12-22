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Пенсии за 25 декабря на почте выплатят досрочно

22.12.2020 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусы, получающие пенсию на почте, смогут забрать ее досрочно, так как 25 декабря – выходной день, сообщили в РУП "Белпочта".

В ближайшую пятницу в республике будет отмечаться католическое Рождество, этот день официально является праздничным и нерабочим.

"Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи Минска", – сказали в "Белпочте".

Там также отметили, что выдавать пенсии в почтовых отделениях Брестской, Витебской, Минской областей начнут с 23 декабря, Гомельской, Гродненской и Могилевской – с 24 декабря.

В пятницу 25 декабря будут работать лишь дежурные отделения связи: о режиме их функционирования можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу 25 декабря будут работать лишь дежурные отделения связи: о режиме их функционирования можно узнать в контакт-центре "Белпочты".
 
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