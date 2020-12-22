Появилось еще одно августовское видео: в Бресте силовики стреляют в протестующих во время разгона

Источник материала: Tut.by

Момент разгона силовиками демонстрантов на улице Советской 10 августа опубликовал в своем телеграм-канале городской журнал «Бинокль» .

Во второй день протестов в центре города произошли столкновения демонстрантов и силовиков.



Силовики закрываются щитами от камней

На видео попал момент разгона протестующих на улице Советской. В тот вечер колонна демонстрантов дошла до перекрестка с проспектом Машерова, где их встретили силовики. В щиты полетели бутылки и камни, в демонстрантов — светошумовые гранаты и резиновые пули.

Подробнее о том, что происходило в городе в тот день можно почитать по ссылке .



Мужчина, которого ранили в живот на улице Советской