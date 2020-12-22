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Появилось еще одно августовское видео: в Бресте силовики стреляют в протестующих во время разгона
22.12.2020 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Момент разгона силовиками демонстрантов на улице Советской 10 августа опубликовал в своем телеграм-канале
Во второй день протестов в центре города произошли столкновения демонстрантов и силовиков.
На видео попал момент разгона протестующих на улице Советской. В тот вечер колонна демонстрантов дошла до перекрестка с проспектом Машерова, где их встретили силовики. В щиты полетели бутылки и камни, в демонстрантов — светошумовые гранаты и резиновые пули.
Подробнее о том, что происходило в городе в тот день можно почитать по
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В тот вечер колонна демонстрантов дошла до перекрестка с проспектом Машерова, где их встретили силовики. В щиты полетели бутылки и камни, в демонстрантов -...
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