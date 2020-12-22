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Появилось еще одно августовское видео: в Бресте силовики стреляют в протестующих во время разгона

22.12.2020 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Момент разгона силовиками демонстрантов на улице Советской 10 августа опубликовал в своем телеграм-канале городской журнал «Бинокль».

Во второй день протестов в центре города произошли столкновения демонстрантов и силовиков.


Силовики закрываются щитами от камней

На видео попал момент разгона протестующих на улице Советской. В тот вечер колонна демонстрантов дошла до перекрестка с проспектом Машерова, где их встретили силовики. В щиты полетели бутылки и камни, в демонстрантов — светошумовые гранаты и резиновые пули.

Подробнее о том, что происходило в городе в тот день можно почитать по ссылке.


Мужчина, которого ранили в живот на улице Советской

 
 
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В тот вечер колонна демонстрантов дошла до перекрестка с проспектом Машерова, где их встретили силовики. В щиты полетели бутылки и камни, в демонстрантов -...
 
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