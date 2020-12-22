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В Гродно закрылись последние в городе «Колобки», здание пытаются продать

22.12.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в парке имени Жилибера закрылось последнее кафе сети фастфуда «Колобки». Сейчас здание пустует, оно выставлено на аукцион, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

«Колобки» — это гродненская сеть кафе, где готовили блинчики, твистеры и бургеры. Первая точка сети появилась в Гродно в 2009 году, после чего владельцы открыли в городе еще пару точек, в том числе и вместо экс-кафе «Березка» в парке Жилибера. В 2014 году «Колобки» открыли точку в Минске.

До недавних пор в Гродно работало три точки под вывеской «Колобки» — на улице Советской, в парке Жилибера и на улице Советских Пограничников. У этих точек были разные владельцы. В феврале этого года хозяин кафе на Советской продал помещение. Сейчас там находится кафе «LEONE house».


Фото: vgr.by

Также в этом году «Колобки» закрылись и на Советских Пограничников.

И вот перестала работать последняя точка сети. Оказалось, что это здание «Колобки» арендовали, а хозяин помещения — «Гроднозеленстрой».

Сейчас бывшее кафе выставили его на аукцион. Общая площадь бывших «Березки» и «Колобков» составляет 260 кв. метров — 223 «квадрата» зала и еще 36 «квадратов» занимает склад.

Будущий арендатор сможет открыть там заведение общепита. Начальная цена здания — 1155 рублей. Кстати, желающих купить помещения пока нет: на первый аукцион, который прошел во вторник, 22 декабря, никто не зарегистрировался.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно в парке имени Жилибера закрылось последнее кафе сети фастфуда «Колобки».
 
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