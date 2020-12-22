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Кондрусевич может вернуться в Беларусь уже на Рождество

22.12.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тадеуш Кондрусевич может вернуться в Беларусь в самые ближайшие дни. Об этом в эфире СТВ сообщил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.


Фото: СТВ

— Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Пусть Господь щедро вознаградит всех тех, благодаря кому пастырь может встретить этот светлый праздник в кругу своей паствы, со своим духовенством и верующими, — сказал Йозич.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, заявил сегодня журналистам глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко.

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не может вернуться в страну уже несколько месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.

Недавно Архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.

 
 
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Об этом в эфире СТВ сообщил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.
 
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