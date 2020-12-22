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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка-презентация лучших молодежных проектов Система дистанционного обучения, программа в помощь ликвидаторам лесных пожаров и мобильный гид. Финал областного этапа конкурса "100 идей для Беларуси" прошел...

Система дистанционного обучения, программа в помощь ликвидаторам лесных пожаров и мобильный гид. Финал областного этапа конкурса "100 идей для Беларуси" прошел сегодня в Узде. Свои разработки презентовали юные исследователи из 11 районов. Среди инновационных идей биоупаковка из перьев для пищевой промышленности, макет с основами энергосбережения и принципом действия солнечных батарей, а также система "Электронный доктор". Так без посещения медучреждения можно проверить зрение и слух.Всего презентовали более 30 разработок в сферах медицины, промышленности, экологии, туризма. Лучшие проекты представит центральный регион на республиканском этапе.