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Праздник для детей во время акции "Безопасный Новый год!"

22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О новогодних чудесах для маленьких пациентов. Во время благотворительной акции "Безопасный Новый год!" спасатели Солигорска оригинальным образом поздравили детей, которые в предновогодний период оказались в больнице на стационарном лечении.  В образе Дедов Морозов сотрудники МЧС спустились с крыши в больничные палаты, чтобы вручить маленьким пациентам новогодние подарки. Такие добрые волшебники не только создали праздничное настроение, но и поделились знаниями о безопасном поведении во время рождественских и новогодних праздников.

 
 
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О новогодних чудесах для маленьких пациентов. Во время благотворительной акции "Безопасный Новый год!" спасатели Солигорска оригинальным образом поздравили...
 
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