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Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома
22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома. Денис Дишук, несмотря на то что молодой руководитель (ему 36 лет), уже экономист с большим опытом работы в агропромышленном комплексе. До этого работал в Несвижском и Столбцовском районах. Как отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время назначения нового председателя, у Березинского района большой потенциал для развития сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса. Но вместе с тем надо уделить повышенное внимание и благоустройству самого города Березино. А значить создать максимально комфортную среду для проживания.
Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома: "Березино довольно-таки развитой в социальной сфере, нужно подтянуть только сельское хозяйство. Я думаю, что все должно получиться. Надо будет разобраться с кадрами, руководителями, специалистами. Нужно помочь хозяйствам в приобретении удобрений. Ведь без них ничего не будет расти, а это влияет на результативность в животноводческой сфере. Будет больше и зарплата, а значит и жизнь на селе".
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "За последнее время много сделано для повышения качества жизни людей. Построена станция обезжелезивания, сделано хорошее уличное освещение светодиодное. Дороги может еще не в полном объеме, но мы делаем. Что касается промышленного потенциала Березинского района, то я убежден, что основа - это частный бизнес. И может быть не надо в Березино строить какое-то огромное промышленное предприятие".
Кстати, сам Березинский район достаточно компактный - его население чуть более 22 тысяч человек. Из промышленности - производство дорожных материалов. Но основа - АПК, это 13 сельхозпредприятий.
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Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома. Денис Дишук, несмотря на то что...
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