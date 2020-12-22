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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома. Денис Дишук, несмотря на то что...

Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Сегодня представили нового председателя Березинского райисполкома. Денис Дишук, несмотря на то что молодой руководитель (ему 36 лет), уже экономист с большим опытом работы в агропромышленном комплексе. До этого работал в Несвижском и Столбцовском районах. Как отметил губернатор Минской области Александр Турчин во время назначения нового председателя, у Березинского района большой потенциал для развития сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса. Но вместе с тем надо уделить повышенное внимание и благоустройству самого города Березино. А значить создать максимально комфортную среду для проживания.Кстати, сам Березинский район достаточно компактный - его население чуть более 22 тысяч человек. Из промышленности - производство дорожных материалов. Но основа - АПК, это 13 сельхозпредприятий.