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А. Талай: Белорусы должны все усилия бросить на развитие родной страны

22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участники протестных акций - это заложники информационных манипуляций телеграм-каналов, а также воздействия на людей различными психологическими средствами. В проекте телеканала "Беларусь 1" "Скажинемолчи" к телезрителям обратился  паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай. Он отметил, что руками доверчивых белорусов пытаются разрушить все то, что строилось в стране два с половиной десятилетия. Талай призывает неравнодушных к судьбе Беларуси граждан раскрыть глаза и бросить все силы на развитие страны, ведь счастье каждого только в наших собственных руках. 

Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию: "Давайте посмотрим на ситуацию объективно и возрадуемся. И поблагодарим руководство за те добрые дела, которые  уже сделаны в стране для спортсменов. Поблагодарить от души, а не бросать камни и говорить колючие слова. Ведь мы взрослеем, и когда-то за эти слова может стать очень больно, печально и стыдно. Я патриот своей страны. Я был воспитан отцом, мамой и дедушкой - ветераном войны. Я не мог быть в нейтралитете, и все идет по сценариям, которые мы наблюдали в других странах".

Продолжает увеличиваться количество подписей под открытым обращением 

На сегодня более 4,5 тысячи спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте Athletes.by. 

 
 
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Участники протестных акций - это заложники информационных манипуляций телеграм-каналов, а также воздействия на людей различными психологическими средствами. В...
 
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