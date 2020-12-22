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А. Талай: Белорусы должны все усилия бросить на развитие родной страны
22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастники протестных акций - это заложники информационных манипуляций телеграм-каналов, а также воздействия на людей различными психологическими средствами. В проекте телеканала
Алексей Талай, паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию: "Давайте посмотрим на ситуацию объективно и возрадуемся. И поблагодарим руководство за те добрые дела, которые уже сделаны в стране для спортсменов. Поблагодарить от души, а не бросать камни и говорить колючие слова. Ведь мы взрослеем, и когда-то за эти слова может стать очень больно, печально и стыдно. Я патриот своей страны. Я был воспитан отцом, мамой и дедушкой - ветераном войны. Я не мог быть в нейтралитете, и все идет по сценариям, которые мы наблюдали в других странах".
Продолжает увеличиваться количество подписей под открытым обращениемНа сегодня более 4,5 тысячи спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте
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Участники протестных акций - это заложники информационных манипуляций телеграм-каналов, а также воздействия на людей различными психологическими средствами. В...
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