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Продолжает увеличиваться количество подписей под открытым обращением

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Талай: Белорусы должны все усилия бросить на развитие родной страны Участники протестных акций - это заложники информационных манипуляций телеграм-каналов, а также воздействия на людей различными психологическими средствами. В...

Участники протестных акций - это заложники информационных манипуляций телеграм-каналов, а также воздействия на людей различными психологическими средствами. В проекте телеканала"Скажинемолчи" к телезрителям обратился паралимпиец и общественный деятель Алексей Талай. Он отметил, что руками доверчивых белорусов пытаются разрушить все то, что строилось в стране два с половиной десятилетия. Талай призывает неравнодушных к судьбе Беларуси граждан раскрыть глаза и бросить все силы на развитие страны, ведь счастье каждого только в наших собственных руках.На сегодня более 4,5 тысячи спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли уже поставили подпись под открытым обращением. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте