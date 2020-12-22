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В надругательстве над государственным флагом обвиняются двое подростков в Брестской области
22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледственный комитет сообщает о завершении расследования уголовных дел и передачи материалов в суд. Известно, что один случай произошел в Ивацевичах в октябре. Нетрезвый 16-летний парень сорвал флаг со здания местной почты. Попытался сжечь полотно, когда не получилось, выбросил флаг в урну. Весь процесс друзья снимали на телефон. Второй случай произошел в ноябре в поселке Антополь. Флаг подросток снял со здания Дома культуры в присутствии приятелей. Личности обоих фигурантов были оперативно установлены сотрудниками милиции. Кстати, один из них возместил причиненный имущественный вред.
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Следственный комитет сообщает о завершении расследования уголовных дел и передачи материалов в суд. Известно, что один случай произошел в Ивацевичах в октябре....
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