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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В надругательстве над государственным флагом обвиняются двое подростков в Брестской области Следственный комитет сообщает о завершении расследования уголовных дел и передачи материалов в суд. Известно, что один случай произошел в Ивацевичах в октябре....

Следственный комитет сообщает о завершении расследования уголовных дел и передачи материалов в суд. Известно, что один случай произошел в Ивацевичах в октябре. Нетрезвый 16-летний парень сорвал флаг со здания местной почты. Попытался сжечь полотно, когда не получилось, выбросил флаг в урну. Весь процесс друзья снимали на телефон. Второй случай произошел в ноябре в поселке Антополь. Флаг подросток снял со здания Дома культуры в присутствии приятелей. Личности обоих фигурантов были оперативно установлены сотрудниками милиции. Кстати, один из них возместил причиненный имущественный вред.