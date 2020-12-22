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ФПБ приняла заявление в связи с нарушением ЕС прав трудящихся в Беларуси

22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкции от европейских соседей в первую очередь ударят по работникам отечественных производств. Кроме того,  они ущемляют основополагающее право на труд. 

"Введение экономических санкций Евросоюзом в отношении белорусских предприятий - это в первую очередь санкции в отношении работников отечественных производств и ущемление основополагающего права на труд", - говорится в заявлении профсоюзов Беларуси и ее членских организаций, которое сегодня приняли в Минске. В Федерации профсоюзов подчеркивают:  санкционное ограничение деятельности экономических единиц промышленности нашей страны может привести к снижению зарплаты, сокращению рабочих мест и ухудшению социально-экономического положения не только самих сотрудников предприятий, но и их семей.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы будем разными возможностями защищать интересы трудящихся, и сегодня члены профсоюза не одни. Если понадобится, сегодня кассы взаимопомощи окажут помощь рабочим и их семьям, если люди пострадают от этих санкций. Мы намерены обратиться в международные институты, в международные организации и судебные органы для защиты трудовых прав трудящихся, потому что это сегодня те действия, которые нацелены на то, чтобы ударить по благополучию людей".

И сегодня же председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш" Михаил Костян передал это заявление в представительство Европейского союза в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Санкции от европейских соседей в первую очередь ударят по работникам отечественных производств. Кроме того,  они ущемляют основополагающее право на труд.  ...
 
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