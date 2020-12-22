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Кадетский бал в Могилеве продолжает марафон благотворительных мероприятий акции "Наши дети"

22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По традиции в Золотом зале гражданских обрядов мероприятие собрало меценатов, а также представителей силовых ведомств, исполкомов, Министерства спорта и туризма. Спортивный инвентарь, компьютер и денежные сертификаты вручены воспитанникам кадетского училища.

Юрий Гришанов, директор Могилевского областного кадетского училища: "Несмотря на то что наши кадеты носят форму, ходят строем, занимаются военной подготовкой, прежде всего они дети, которые нуждаются во внимании. Тем более в преддверии такого прекрасного праздника".

Новогодний праздник прошел и в специализированном саду № 5 Гродно. Здесь занимаются 173 ребенка дошкольного возраста с нарушениями речи и зрения, в том числе и из детских домов. К ребятам приехала депутат Палаты представителей Елена Потапова. По ее инициативе в одной из групп установят новую мебель для организации игровой деятельности малышей.

 
Теги: Гродно
 
 
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По традиции в Золотом зале гражданских обрядов мероприятие собрало меценатов, а также представителей силовых ведомств, исполкомов, Министерства спорта и туризма....
 
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