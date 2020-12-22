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Елочные базары открываются сегодня в столице
22.12.2020 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБуквально через несколько часов в столице заработают елочные базары. Купить пушистые и пахучие атрибуты праздника можно на 80 локациях. В ассортименте "зелёного маркета" елки, сосны, новогодние букеты, а также деревья в кадках. Всего на реализацию в Минске подготовили около 30 тысяч хвойных символов. Кроме этого, площадки для шопинга организовали и во всех областях и районных центрах.
"Высматриваем, выбираем не одну, а три елки, потому что и родственники, и друзья доверили нам выбрать. Самому мне нужна елочка, потому что ребенок маленький. Хочется, чтобы он почувствовал запах и настроение Нового года. Не только мандаринов, но и ели живой".
Работать елочные базары будут каждый день до нового года. Более подробную информацию о ценах, точках продаж и формате работы можно найти на сайтах лесохозяйственных организаций.
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Буквально через несколько часов в столице заработают елочные базары. Купить пушистые и пахучие атрибуты праздника можно на 80 локациях. В ассортименте "зелёного...
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