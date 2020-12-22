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«Я стреляю сразу». Появилось новое видео с силовиками

22.12.2020 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY читатель прислал видео, которое, по его словам, было сделано в Минске в августе. Съемка велась из салона автомобиля.

Авто стоит на перекрестке проспектов Любимова и Дзержинского, в это время его переходит большая колонна силовиков в экипировке и со щитами. За их спинами видна вереница автозаков.

Один из силовиков подбегает к авто и целится из ружья в сидящих в салоне. «Стреляю сразу, *****!», — кричит он. Затем его сменяет другой силовик, он также держит сидящих в авто на прицеле. Обрывается видео на моменте, когда в боковое стекло авто кто-то стучит и слышен приказ: «Открываем, быстрее».

По словам читателя, приславшего видео, у снимавшего пытались забрать телефон, но им повезло, что силовики спешили: «Водитель смог уехать».

 
Теги: Минск
 
 
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Авто стоит на перекрестке проспектов Любимова и Дзержинского, в это время его переходит целая армия силовиков в экипировке и со щитами. За их спинами видна...
 
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