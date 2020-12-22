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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Елочные ярмарки открылись сегодня в столице Сезон елочных ярмарок стартовал в столице! Во всех микрорайонах работает более 80 точек продажи вечнозеленой хвои. На ярмарки доставили около 30 000 живых елей. В...

Сезон елочных ярмарок стартовал в столице! Во всех микрорайонах работает более 80 точек продажи вечнозеленой хвои. На ярмарки доставили около 30 000 живых елей. В ассортименте также сосны, пихты, новогодние букеты и деревья в кадках. Цена от 16 рублей за елку. Активная торговля продлится по 31 декабря. О графике работы ярмарок можно узнать на месте, а также на сайтах лесохозяйственных организаций.Площадки продажи новогодних деревьев работают и в районных центрах. Торговля идет в населенных пунктах вблизи столицы: Боровлянах, Валер'яново и Сеннице.