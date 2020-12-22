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Елочные ярмарки открылись сегодня в столице
22.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСезон елочных ярмарок стартовал в столице! Во всех микрорайонах работает более 80 точек продажи вечнозеленой хвои. На ярмарки доставили около 30 000 живых елей. В ассортименте также сосны, пихты, новогодние букеты и деревья в кадках. Цена от 16 рублей за елку. Активная торговля продлится по 31 декабря. О графике работы ярмарок можно узнать на месте, а также на сайтах лесохозяйственных организаций.
Дмитрий Плеханов, начальник отдела главного управления потребительского рынка Мингорисполкома: "Существуют две локации, где реализуются самые дешевые ели в Минске. Это Багратиона, 70 и улица Притыцкого, 146".
Площадки продажи новогодних деревьев работают и в районных центрах. Торговля идет в населенных пунктах вблизи столицы: Боровлянах, Валер'яново и Сеннице.
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Сезон елочных ярмарок стартовал в столице! Во всех микрорайонах работает более 80 точек продажи вечнозеленой хвои. На ярмарки доставили около 30 000 живых елей. В...
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