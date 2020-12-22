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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши дети под крылом сильных и смелых Сегодня с наступающими праздниками воспитанников Республиканского центра реабилитации для детей инвалидов поздравило командование ВВС и войск ПВО. Для этих...

Сегодня с наступающими праздниками воспитанников Республиканского центра реабилитации для детей инвалидов поздравило командование ВВС и войск ПВО. Для этих деток любые приятные воспоминания или положительные эмоции действуют как лекарство, ведь главная мечта в их маленькой жизни – крепко встать на ноги, научиться ходить и просто говорить. Диагноз ДЦП воспитатели стараются не воспринимать как приговор. Это недуг, с которым надо бороться всем вместе. А такие встречи буквально окрыляют малышей. Люди в погонах дарят не только сладости, но и хорошее настроение. Отойдя от привычного сурового статуса, военные примеряют на себе и роли детских аниматоров в образе Деда Мороза или любимых сказочных персонажей и героев мультфильмов.В этот тяжелый год пришлось перестроиться и Республиканскому центру реабилитации. Одни из первых они внедрили в практику онлайн-программу восстановления. Но, конечно, большее значение имеет традиционная форма лечения. Помимо новогодних детских подарков командование ВВС и войск ПВО помогает в течение всего года приобретать необходимое оборудование и медицинские аксессуары, например, для терапии в бассейне или кинезиологического тейпирования. Благодаря такому пристальному вниманию со стороны военного ведомства, воспитанники делают успехи: 12 ребятишек уже смогли встать с колясок. Всего же в Центре проходят реабилитацию 60 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Пожелание здоровья им придется кстати.