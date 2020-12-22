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Любители астрономии делятся кадрами великого соединения Юпитера и Сатурна

22.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Слияние накануне смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день зимнего солнцестояния впервые за почти 8 веков они слились в одну яркую звезду. Танец планет продлится до пятницы. И если облачное небо станет наконец-то ясным, увидеть его смогут и белорусы. Смотреть следует на юго-запад - недалеко от места, где заходит Солнце, после 17 часов. 

Звездный дождь ждет землян

А грядущей ночью землян ждет новое шоу - метеорный поток  Урсиды. В час будет падать около двух-трех десятков метеоров  в районе созвездия Малой Медведицы. 

 
 
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Слияние накануне смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день зимнего солнцестояния впервые за почти 8 веков...
 
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