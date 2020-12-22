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Великое соединение Юпитера и Сатурна

22.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уникальную оптическую иллюзию - слияние Юпитера и Сатурна -  смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день зимнего солнцестояния  впервые за почти 8 веков они слились в одну яркую звезду. Увидеть ее над юго-западным горизонтом можно было даже невооруженным взглядом. Есть версия, что именно это явление около двух тысяч лет назад назвали Вифлеемской звездой. Слияние двух планет видно из любой точки нашей планеты. Следующий раз подобное  будет лишь в 2080-м.
 
 
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Уникальную оптическую иллюзию - слияние Юпитера и Сатурна -  смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день...
 
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