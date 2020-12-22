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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Великое соединение Юпитера и Сатурна Уникальную оптическую иллюзию - слияние Юпитера и Сатурна - смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день...

Уникальную оптическую иллюзию - слияние Юпитера и Сатурна - смогли увидеть жители Земли. Планеты соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но в день зимнего солнцестояния впервые за почти 8 веков они слились в одну яркую звезду. Увидеть ее над юго-западным горизонтом можно было даже невооруженным взглядом. Есть версия, что именно это явление около двух тысяч лет назад назвали Вифлеемской звездой. Слияние двух планет видно из любой точки нашей планеты. Следующий раз подобное будет лишь в 2080-м.