Подробности совещания о здоровье белорусов и прогнозы медиков и ученых по COVID-19

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Как показывает мировой опыт, подобная научная школа уже не просто вопрос здоровья. Это медицина, коммерция и большая политика. Разделение мира на тех, у кого есть вакцина и коллективный иммунитет, и всех остальных - уже почти состоявшийся факт. И если раньше говорили о "золотом миллиарде", то сегодня, по самым оптимистичным прогнозам, вакцина будет доступна не более чем для 600 миллионов человек. Т.е. лишь один из 12 жителей планеты будет в зеленой зоне. Окажутся ли белорусы в их числе? Этот принципиальный вопрос подняли сегодня на высшем уровне. Аргументы выслушал наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.







Белорусская вакцина от COVID-19

При разделе огромного советского наследства, в частности, советской науки Беларуси достались неплохие заделы - от машиностроения до фармацевтики. По ряду отраслей мы уже превысили ту планку - мирный атом, космос, IT-индустрия. Вплотную подошли и в медицине - стволовые клетки, ядерное направление, трансплантация. Но вакцины против эпидемий - это своего рода космос, покорить который удалось всего двум десяткам стран на планете. Войдем ли в их число - это действительно главный медицинский, экономический и, увы, политический вопрос сегодня.

Борьба производителей вакцин и глобальная борьба за уже произведенные препараты от COVID-эпидемии - данность.

Попыток в мире сделано 200. Из них 44 препарата испытывают на людях и лишь 10 завершают 3 этап - проверку на эффективность.

Следом массовая вакцинация. И тут мир повторяет худшие ошибки первой волны. Никакой солидарности, свое здоровье, "богатых и прогрессивных", - на первом месте. Плюс информационная война против конкурентов. Беларусь, чья система здравоохранения благодаря организации и подвигу врачей справилась с первой волной, пока также спокойно проходит вторую.

Прогнозы белорусских медиков оправдываются на понижение COVID-волны

Но расслабляться рано. Кардинально решить проблему пандемии может только коллективный иммунитет, т.е. массовая вакцинация. И тут начинается и экономика, и политика.

COVID-экономика и COVID-политика

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Информационное противоборство, к сожалению, вошло и в эту сферу. Вопрос здоровья, миллионов жизней переходит в коммерческую плоскость. Этого стоило ожидать, я говорил об этом в первую пандемию.

Здесь не только коммерция, но и политика. При неблагоприятном развитии событий страны вмиг закрываются. Масштабная вакцинация начинается лишь в некоторых странах. Никакой справедливости и человечности ждать не стоит. Передел мира уже начался".

Белорусская вакцина - элемент суверенитета

Примеров хватает. В первую волну евроатлантические союзники воровали друг у друга тесты и маски контейнерами и, не раздумывая, перекрывали границы.

Сегодня Британия при одном упоминании о новой мутации вируса спровоцировала массовую панику. Островитянам объявили континентальную блокаду, даже самолеты не летают. Прежде в истории такое приводило к мировым войнам.

Еще сложнее Украине - новый британский штамм уже нашли, Минздрав и экономика на пределе, а закупить российскую вакцину Вашингтон не велит. Президент Зеленский расписался в безысходности.

Владимир Зеленский, Президент Украины: "Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают".

Вот и цена суверенитета. Внешнее управление по факту убивает украинцев. Чтобы не повторить такое, в Беларуси и нужна своя вакцина как элемент независимости.







Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси: "Создание собственной вакцины - это элемент национальной безопасности. Создание вакцинного производства (чего у нас не было) является стратегическим направлением.

Появление такого нового для страны направления повлечет развитие потенциала научных коллективов, промышленных мощностей, оборудования и так далее, вплоть до всех элементов технологической цепочки создания собственной вакцины".

Да, видимо, вопрос затратный и не быстрый, но жизни белорусов дороже.

Производство вакцин - элита фармацевтики

Есть ли в Беларуси опыт? Увы, нет. Наша специализация - ветеринарные вакцины. Звучит похоже, но это как с футболом. Есть британский - привычный, а есть американский - регби. Совсем другие правила, техника, лиги и результаты. Войти в высшую лигу по вакцинам белорусы могут. Уже отрабатываются три технологии для прототипов, изучается сохранение иммунного ответа.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета: "Это в том числе работа над клиническими испытаниями новых препаратов. Это действительно важно для страны. Производство вакцин - это настоящая элита фармацевтической промышленности. Оно очень сильно отличается по уровню подготовки, сложности, по технологической цепи от производства классических лекарственных средств".

Для технологической базы не хватает оборудования, но это лишь вопрос денег и стратегического партнерства. Из мировых лидеров могут быть Россия и Китай.







Отрабатывать всю производственную цепочку будут параллельно с наукой, для экономии времени. Здесь поможет российская вакцина "Спутник V". Ее планируют производить сразу на трех площадках: две в Минске и одна в Витебске. Запуск - с середины следующего года.

Кстати, здесь двойной резон: экономим время и ресурсы, учимся у профессионалов и на чужих ошибках. Ведь даже американский "Пфайзер" не сразу учел острый аллергический ответ и обмороки как следствие.

А что говорят наши специалисты, какова реальная потребность?

Сергей Беляев, генеральный директор РУП "Белмедпрепараты": "В доковидном мире мы никогда не думали, что границы могут закрыться и может сложиться такая ситуация, что какая-то вакцина, какое-то лекарственное средство, которые мы не делаем у себя в стране по каким-то экономическим соображениям, к нам не приедут из-за границы. Но COVID-19 показал, что все в этом мире возможно. Действительно, пришло время переосмыслить какие-то вопросы по лекарственному обеспечению, в том числе по обеспечению вакцинами. И иметь у себя производство, которое позволит более гибко реагировать на такие вызовы в области безопасности населения".

Первый белорусский прототип вакцины - к середине 2022 года

Принципиальный вопрос - сроки белорусской вакцины. В том, что она будет сделана, ученые уверены на 90 и более процентов. Первый белорусский прототип появится через год-полтора. Затем испытания - в мире их ускорили до полугодия.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "Мы предполагаем, что сможем выйти на прототип нашей белорусской вакцины к концу 2021 года - середине 2022-го. Дальше пройдут клинические и доклинические испытания".

Способна ли Беларусь произвести и поставить в серию собственную вакцину от COVID-19 и практически с нуля организовать новую сферу в фармацевтике - вакцины от будущих пандемий? Этот вопрос был сегодня ключевым на совещании президента с медиками и учеными.

При этом главная гарантия от власти и Минздрава сегодня звучит так: будет своя вакцина или нет, но массовая вакцинация белорусов пройдет по графику. Для этого закупят вакцины, причем разного происхождения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Вне зависимости от того, выйдем мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ.

Я сторонник того, что наиболее безопасны те, кто уже переболел. Сегодня надо принимать решение, как обезопасить белорусов, и другого пути, как вакцинировать, мы не видим. В первую очередь мы привьем наиболее уязвимые слои населения: медработников, учителей, торговых работников, особенно беспокоят старики".









Научная школа и массовая вакцинация от COVID-19

По предварительным расчетам для коллективного иммунитета к COVID-19 нам необходимо привить около 2 миллионов граждан. По планам Минздрава, уже за зиму и весну будет вакцинировано миллион двести тысяч человек.

Но здоровые амбиции шире - получить свою новую научную школу и производство мирового уровня как страховку от всех будущих эпидемий. Ученые говорят, что следующая эпоха станет эпохой вирусов. И входить в нее лучше со своими вакцинами и модернизированной системой всеобщего здравоохранения.