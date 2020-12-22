Путь елки в ваш дом

Источник материала: БT

Всего в этом году лесхозы страны планируют реализовать 180 тысяч хвойных растений. На елочных плантациях по всей стране заготавливают сотни вечнозеленых деревьев. Европейские, голубые ели, сосны и кедры выращивают на специальных площадках в лесу и питомниках. А вот какой путь предстоит проделать зеленому экспрессу до потребителя, знает Илья Цветков.

Колючие плантации

В глубине лесной чащи Столбцовского района на площади в 3 гектара красуются почти 16 тысяч новогодних елей всех форм и размеров. Хвои здесь как на подбор. Эту плантацию под выращивание вечнозеленых деревьев выделили 7 лет назад.

Петр Сай, мастер леса Старинского лесничества Столбцовского опытного лесхоза: "Есть и по 2 метра, по 1,5 метра. На любой вкус. Смотрим, чтобы ветки упругие были, чтобы без желтизны. Вот эта желтоватая, потому что солнце не попадало сюда, а вот эта хорошая. Ее и срубим".

Каждый день специалисты лесхоза заготавливают на продажу сотни зеленых красавиц. Здесь же и другие представители хвойных - пушистые сосны. Праздничное дерево можно выбрать прямо на лесосеке и забрать домой.

Любители хвои уже на елочных базарах

А вот заниматься самостоятельной вырубкой без специального разрешения не стоит. На подобных плантациях установлены камеры видеонаблюдения, которые следят за нарушителями в формате онлайн 24/7.

Когда машину загружают доверху, зеленый экспресс отправляется из леса прямиком на елочные базары. Торговых точек по стране больше тысячи. Ценители аромата свежей хвои уже отправились за новогодним деревом.

Андрей Правоторов, покупатель: "Я покупаю каждый год живую елку. Я считаю, что елка должна быть живая. Она и пахнет, и приносит все-таки какой-то элемент Нового года, живого, а не какого-то пластмассового. Я всегда прихожу в самом начале, чтобы купить что-то получше, поинтереснее".

Ели на любой вкус

Цены зависят от размера - от 10 до 17 рублей. По словам продавцов, средняя высота - самая популярная.

Зеленые ярмарки открыты по всей стране

Елочные базары работают во всех областных центрах страны. В Гродно их более 20. Разместили ярмарки по традиции в удобных для горожан локациях. Многие предпочитают приобретать деревья в кадках.

"Безусловно, это запах детства, когда семья собирается за новогодним столом. В этот раз я выбрал для себя елку в кадке, чтобы потом посадить на участке".

Работать зеленые маркеты будут до конца месяца. Всего в этом году лесные хозяйства планируют реализовать 180 тысяч новогодних деревьев.